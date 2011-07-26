Глава МВФ призвала США скорее решить вопрос о повышении лимита госдолга
19:19, 26 июля 2011Финансы
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Глава Международного валютного фонда Кристин ЛАГАРД призвала США как можно скорее решить вопрос о повышении лимита государственного долга, чтобы избежать технического дефолта.
Как сообщает радио «Свобода», по словам К.ЛАГАРД, которая выступала во вторник в Нью-Йорке, дальнейшее промедление может привести к "ужасным" последствиям для экономики.
Президент США Барак ОБАМА накануне вновь призвал Конгресс к компромиссу. Демократы и республиканцы расходятся во взглядах о пути сокращения бюджетного дефицита. Если они не достигнут согласия, 2 августа государство формально не сможет отвечать по ряду своих долговых обязательств.
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