Глава МВФ призвала США скорее решить вопрос о повышении лимита госдолга

Глава Международного валютного фонда Кристин ЛАГАРД призвала США как можно скорее решить вопрос о повышении лимита государственного долга, чтобы избежать технического дефолта.

Как сообщает радио «Свобода», по словам К.ЛАГАРД, которая выступала во вторник в Нью-Йорке, дальнейшее промедление может привести к "ужасным" последствиям для экономики.

Президент США Барак ОБАМА накануне вновь призвал Конгресс к компромиссу. Демократы и республиканцы расходятся во взглядах о пути сокращения бюджетного дефицита. Если они не достигнут согласия, 2 августа государство формально не сможет отвечать по ряду своих долговых обязательств.