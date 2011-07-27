Волга содержится в "одиночке" площадью 9,5 кв.м. Состояние здоровья удовлетворительное

По доверенности Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ специалисты Секретариата Омбудсмана осуществили визит без предупреждения в отдел обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины с целью изучения условий содержания задержанных лиц.

В ходе этого мониторинга состоялась встреча с бывшим председателем Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Василием ВОЛГОЙ, выяснялись состояние его здоровья, питания, бытовых условий, соблюдения персоналом учреждения и органом досудебного следствия конституционных и процессуальных прав.

Представители Уполномоченного по правам человека установил, что В.ВОЛГА был взят под стражу 20 июля по решению Печерского районного суда Киева.

Арестованного обследовали врачи, которые признали состояние его здоровья удовлетворительным.

В.ВОЛГА находится в камере площадью 9,5 кв. м, где содержится еще один человек. Это помещение оборудовано соответствующим инвентарем для удовлетворения жизненных потребностей. Он обеспечен трехразовым питанием, кроме того получает от родственников продуктовые передачи и предметы первой необходимости.

Права В.ВОЛГИ защищает опытный адвокат, который принимал участие в первом допросе, проведенном в Главном следственном управлении Генеральной прокуратуры в соответствии с требованиями статьи 43 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В.ВОЛГА, выразив благодарность персоналу учреждения за уважение к своему человеческому достоинству, сделал устное заявление о возможной угрозе его жизни. Арестованный считает уголовное дело в отношении него заказным, и виновным себя не признает, говорится в сообщении.

Представители Уполномоченного ВР по правам человека предоставили В.ВОЛГЕ разъяснение относительно порядка обжалования решения суда об избрании ему меры пресечения в виде удержания под стражей, действий органа досудебного следствия, ознакомили, по его просьбе, с полномочиями Омбудсмана и обращением его супруги к Н.КАРПАЧЕВОЙ.

Омбудсман отмечает, что во время рассмотрения вопроса относительно избрания В.ВОЛГЕ меры пресечения в виде удержания под стражей суд не учел должным образом такие обстоятельства, как наличие у него четверых детей, трое из которых несовершеннолетние, а также постоянного местожительства и работы.

Н.КАРПАЧЕВА считает, что избрание В.ВОЛГЕ меры пресечения, не связанной с лишением свободы, способствовало бы последовательному внедрению в карательную политику государства гуманных мер обращения с человеком.

Производство Омбудсмана по этому делу продолжается.

Как сообщал УНИАН, В.ВОЛГА возглавлял Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с марта 2010 года.

19 июля этого года он был задержан следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ.

Генпрокуратура возбудила в отношении В.ВОЛГИ уголовное дело по статье 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, занимающими ответственные посты, по предварительному сговору с группой лиц).

20 июля Печерский райсуд Киева избрал В.ВОЛГЕ меру пресечения в виде удержания под стражей.

25 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Василия ВОЛГУ с должности председателя Госфинуслуг.