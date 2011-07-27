Moody's понизило рейтинг Кипра до "Baa1", прогноз - "негативный"

08:40, 27 июля 2011
Финансы
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Международное рейтинговое агентство Moody`s в среду понизило суверенный рейтинг Кипра до "Baa1"с "A2", прогноз - "негативный", говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный рейтинг государства также был понижен - до "P-2"с "P-1".

Понижение рейтингов произошло после того, как 16 мая текущего года рейтинги Кипра были помещены в список на пересмотр с возможным понижением, передает РИА "Новости".

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