Moody's понизило рейтинг Кипра до "Baa1", прогноз - "негативный"
08:40, 27 июля 2011Финансы
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Международное рейтинговое агентство Moody`s в среду понизило суверенный рейтинг Кипра до "Baa1"с "A2", прогноз - "негативный", говорится в сообщении агентства.
Краткосрочный рейтинг государства также был понижен - до "P-2"с "P-1".
Понижение рейтингов произошло после того, как 16 мая текущего года рейтинги Кипра были помещены в список на пересмотр с возможным понижением, передает РИА "Новости".
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