Кабмин создал территориальные органы Государственной казначейской службы

Кабинет Министров Украины своим постановлением №651 от 15 июня т.г. создал территориальные органы Государственной казначейской службы. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№135 от 27 июля т.г.). Согласно документу, территориальные органы Государственной казначейской службы являются правопреемниками прав и обязанностей территориальных органов Государственного казначейства – правительственного органа, действовавшего в системе Министерства финансов. Территориальные органы службы созданы во всех областях Украины.

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