Цена золота установила новый рекорд. Способствовала ситуация в США

Стоимость золота выросла до новой рекордно высокой отметки во вторник, 26 июля, на фоне неопределенности относительно госдолга США.

Так, августовский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подорожал на 0,3%, достигнув рекордно высокой отметки в 1616,6 доллара за тройскую унцию.

Отсутствие ощутимых результатов по итогам политических дебатов в США вокруг повышения внутреннего долга и возможность технического дефолта в стране оказывают поддержку стоимости золота. США 16 мая преодолели очередной потолок госдолга, определенный конгрессом в прошлом году в 14,3 триллиона долларов. Белый дом предлагает повысить верхний предел на 2,4 триллиона долларов. Остро стоит проблема сокращения дефицита бюджета, который по итогам 2011 года может составить 1,5 триллиона долларов.

Рост цен на золото в 2010 году на 30% стал рекордным, за первое полугодие 2011 года металл подорожал на 5,3%. Десятилетний период роста стоимости металла стал самым продолжительным периодом увеличения цены, по крайней мере, с 1920 года. Основными факторами поддержки стоимости золота остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах.

Предыдущего исторического рекорда цена на золото, которое рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, достигала 19 июля, добравшись до отметки в 1610,10 доллара за унцию, передает РИА "Новости".