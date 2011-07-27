Сегодня евро вряд ли удастся подняться выше отметки 1.4550 - эксперт

На торгах в среду, 27 июля, европейской валюте вряд ли удастся подняться выше уровня 1.4550, т.к. для более ощутимого роста ей потребуется новый позитивный импульс, которого пока ждать неоткуда, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, поддержкой паре евро/доллар будет выступать уровень 1.4450. Следующей целью для британского фунта станет уровень 1.6470, поддержка расположена у отметки 1.63. Пара доллар/франк будет находиться в диапазоне 0.7950-0.8050. Доллар/иена, скорее всего, будет торговаться у уровня 78.00. В случае укрепления японской валюты вероятность проведения интервенции увеличится.

По мнению аналитиков, торги на мировом валютном рынке в среду будут проходить относительно спокойно. Зашедшие в тупик переговоры по поводу госдолга США продолжат оказывать давление на американскую валюту.