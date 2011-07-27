Межбанк: открытие торгов - 7,9950/7,9980 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся повышением котировок – 7,9950/7,9980 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2911/14, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,5735/11,5795. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,4483/85 (вторник — 1,4494/96).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.