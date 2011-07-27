Зарплаты бюджетникам повысят на месяц раньше запланированного срока

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству финансов и Министерству социальной политики и труда провести повышение заработных плат для работников бюджетной сферы не с 1 октября, как планировалось, а с 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

“Обещаю, что правительство каждую копейку, которую заработает экономика, в первую очередь направит на увеличение заработных плат и пенсий. Процесс повышения доходов будет последовательным и необратимым”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил то, что повышение заработной платы работникам бюджетной сферы и ликвидация несправедливой диспропорции в оплате труда разных категорий работников можно ускорить. В связи с чем Н.АЗАРОВ и дал поручение Минфину и Минсоцполитики раньше повысить зарплаты бюджетникам.