Фонд оплаты труда в Украине вырос на 16,6% - до 162,5 млрд. грн.

Размер фонда оплаты труда по Украине в январе-июне 2011 года вырос на 16,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, и на 1 июля составил 162,51 млрд. грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным службы, в июне т.г. был начислен фонд оплаты труда в размере 29,393 млрд. грн.

Среднеучетное количество штатных работников в июне т.г. увеличилось на 0,1%, по сравнению с маем, и составило 10,554 млн. человек. В условиях принудительной неполной занятости в июне 2011 года находилось 29,2 тыс. человек - на 22,6% меньше, чем в мае.

Как сообщал УНИАН, по данным Института демографии НАН Украины, около 145 млрд. грн. фонда зарплаты в стране находится в тени.

По словам вице-премьер-министра - министра социальной политики Сергея ТИГИПКО, на 2011 год фонд оплаты труда утвержден в размере 398 млрд. грн.