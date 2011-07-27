Нацбанк увеличил активы на 7% – до 455,168 млрд. грн.

Национальный банк Украины в первом полугодии 2011 года увеличил активы на 7% – до 455,168 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 27 июля 2011 года.

Согласно сообщению, средства и депозиты в иностранной валюте увеличились на 5,6% – до 129,204 млрд. грн., ценные бумаги нерезидентов – на 10,6%, до 167,708 млрд. грн. Объем авуаров НБУ в специальный правах заимствований вырос на 4,8% – до 66 млн. грн. Монетарное золото выросло на 8,1% – до 7,774 млрд. грн. Портфель ценных бумаг Украины увеличился на 15,4% – до 63,354 млрд. грн. Объем кредитов банкам и другим заемщикам сократился на 8% – до 55,929 млрд. грн., взносы в счет квоты МВФ увеличились – на 4%, до 17,506 млрд. грн.

Обязательства Нацбанка за отчетный период увеличились на 5% – до 352,431 млрд. грн., в том числе банкноты и монеты в обороте на 2,2% – до 204,464 млрд. грн., обязательства перед МВФ выросли на 4,1% – до 79,921 млрд. грн.

Уставный капитал НБУ в отчетный период оставался на уровне 100 млн. грн., а собственный капитал увеличился на 14,8% – до 102,737 млрд. грн.

Фонды и другие резервы за первое полугодие т.г. увеличились в 2 раза – до 13,002 млрд. грн., резервы переоценки иностранной валюты, монетарного золота и банковских металлов выросли на 8% – до 100,78 млрд. грн. Также Нацбанк снизил на 15,239 млрд. грн. стоимость финансовых активов к их справедливой стоимости в результате коррекции.