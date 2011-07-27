Минфину поручено начать консультации с НБУ по удешевлению кредитов
12:31, 27 июля 2011Финансы
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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству финансов начать консультации с Национальным банком по вопросу удешевления кредитов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, 27 июля, на заседании Кабинета министров Украины.
«Нашей экономике и людям не хватает банковских кредитов… Они слишком дорогие, хотя банковская система на самом деле наполнена деньгами», - сказал Н.АЗАРОВ.
«Поручаю Министерству финансов начать новый раунд консультаций с Национальным банком Украины, как нам уже в текущем году открыть шлюзы относительно недорогого кредитования», - сказал Н.АЗАРОВ.
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