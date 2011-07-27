Акционеры банка «Финансы и Кредит» решили увеличить уставный капитал на 200 млн. грн.

Акционеры банка «Финансы и Кредит» на очередном собрании 26 июля приняли решение об увеличении уставного капитала на 200 млн. грн. - до 2,2 млрд. грн. путем дополнительного выпуска акций.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, банк намерен провести закрытое размещение 400 млн. простых именных акций номинальной стоимостью 0,5 грн. за акцию. Размещение акций будет проходить с 20 сентября по 10 октября 2011 года в два этапа.

Справка УНИАН. Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составили 23,176 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 19,371 млрд. грн., обязательства – 21,254 млрд. грн., уставный капитал – 2 млрд. грн., собственный капитал – 1,923 млрд. грн.

Банк «Финансы и Кредит» в I квартале 2011 года получил чистую прибыль 65,092 млн. грн.

Основными акционерами банка «Финансы и Кредит» по состоянию на 27 июля 2011 года являются: ООО «Аскания» – 48,8773%, ЗАО «F&C Realty» – 47,0592%, ОАО «Киевмедпрепарат Украина» – 3,01%, НАК «Нафтогаз «Украины» – 0,6343% и ООО «Химические технологии» – 0,0008%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.