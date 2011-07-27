Индекс реальной зарплаты в январе-июне вырос на 8%

Индекс реальной заработной платы в Украине в январе-июне 2011 года вырос на 8,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным службы, в июне индекс реальной зарплаты вырос на 1,9% по сравнению с июнем 2010 года и на 4,9% по сравнению с маем т.г.

Самый высокий рост индекса реальной зарплаты в январе-июне 2011 года наблюдался в Киевской (12,7%), Донецкой (11,1%) и Винницкой областях (110,1%).

Сумма среднемесячной начисленной заработной платы штатному работнику, по данным Госслужбы статистики, в январе-июне т.г. составила 2,494 тыс. грн., что на 18,4% больше по сравнению с аналогичным показателем 2010 года.

Заработная плата штатных работников в июне т.г. в среднем составляла 2,708 тыс. грн., что на 5,2% больше, чем в мае, и на 14,1% больше, чем в июне 2010 года.