План по доходам общего фонда Госбюджета в І полугодии перевыполнен на 0,4%

План первого полугодия 2011 года по доходам общего фонда Государственного бюджета перевыполнен на 0,4%, или 458 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

По данным Минфина, доходная часть государственного бюджета за первое полугодие текущего года выполнена в объеме 139,4 млрд. грн., что на 24,4% больше чем за соответствующий период 2010 года.

При этом в общий фонд госбюджета за 6 месяцев 2011 года поступило 120,9 млрд. грн. – на 34,4% больше чем за аналогичный период 2010 года.

Расходы госбюджета в первом полугодии выросли по сравнению с аналогичным периодом 2010 года до 148,3 млрд. грн. – на 6,3%, в том числе расходы общего фонда выросли до 130,1 млрд. грн., или на 12,8%.

Дефицит общего фонда госбюджета в первом полугодии 2011 года был профинансирован на уровне 8,9 млрд. грн., что на 5,2 млрд. грн. меньше чем запланировано на соответствующий период.

Также Минфин отмечает, что с начала года правительство дважды разместило еврооблигации – в феврале на 1,5 млрд. долл. под 7,95% со сроком погашения 10 лет, и в июне на 1,25 млрд. долл. под 6,25% со сроком погашения 5 лет.

Также по данным Минфина, средний уровень стоимости внутренних заимствований в июне 2011 года составлял 9,34% годовых против 16,98% в первом квартале 2010 года.