Возмещение НДС в автоматическом режиме на 1 июля составило 4,5 млрд. грн. - Минфин
14:02, 27 июля 2011Финансы
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Возмещение налога на добавленную стоимость в автоматическом режиме на 1 июля т.г. составило 4,5 млрд. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.
Общий размер возмещенного НДС, по данным на 1 июля т.г., составил 21 млрд. грн., что в 2,7 раза больше прошлогоднего показателя.
Справка УНИАН. Автоматическое возмещение НДС в Украине предусмотрено Налоговым кодексом и началось с марта 2011 года.
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