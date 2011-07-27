Возмещение НДС в автоматическом режиме на 1 июля составило 4,5 млрд. грн. - Минфин

Возмещение налога на добавленную стоимость в автоматическом режиме на 1 июля т.г. составило 4,5 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Общий размер возмещенного НДС, по данным на 1 июля т.г., составил 21 млрд. грн., что в 2,7 раза больше прошлогоднего показателя.

Справка УНИАН. Автоматическое возмещение НДС в Украине предусмотрено Налоговым кодексом и началось с марта 2011 года.