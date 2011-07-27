«Брокбизнесбанк» в первом полугодии сократил прибыль на 37%

«Брокбизнесбанк» (г. Киев) в январе-июне 2011 года, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, сократил прибыль на 37% – до 24,313 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» (№135-136 от 27 июля т.г.).

С начала года активы банка выросли на 12,7% и на 1 июля 2011 года составили 17,842 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 0,6% – до 12,55 млрд. грн., обязательства – на 14,8% – до 15,451 млрд. грн. Уставный капитал банка за отчетный вырос на 2,5% и на 1 июля составил 2,03 млрд. грн., собственный капитал на 1% – до 2,39 млрд. грн.

Справка УНИАН. АБ «Брокбизнесбанк» (г. Киев) основан в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами банка являются Сергей БУРЯК, прямое участие – 48,6007%, опосредованное – 46,9926%, Александр БУРЯК, прямое участие – 46,9926%, опосредованное – 48,6007%.