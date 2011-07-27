«Соцкомбанк» увеличил убыток в 9,5 раза

Чистый убыток ПАО «КБ «Соцкомбанк» в январе-июне 2011 года составил 381,626 млн. грн., что в 9,5 раза больше показателя за аналогичный период 2010 года.

Об этом сказано в квартальном отчете банка, опубликованном в газете «Голос Украины» (№135-136 от 27 июля т.г.).

С начала года активы банка уменьшились в 2,4 раза и на 1 июля 2011 года составили 0,26 млрд. грн., обязательства выросли на 1,4% - до 0,525 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 6,3%, до 0,745 млрд. грн., собственный капитал банка на 1 июля составил «минус» 264,235 млн. грн.

Уставный капитал банка в январе-июне 2011 года не изменился и составляет 155,227 млн. грн.

Справка УНИАН. КБ «Соцкомбанк» основан в 2003 году.

На 1 июля 2011 года 79,8798% акций банка принадлежали «Hertensteegh B.V.»

Национальный банк Украины своим постановлением от 20 октября 2010 г. №465 ввел временную администрацию в ПАО «Коммерческий банк «Соцкомбанк» с 21 октября 2010 г. до 21 апреля 2011 г.

22 апреля НБУ продлил действие временной администрации в банке на три месяца - до 21 июля 2011 года.

21 июля НБУ продлил действие временной администрации в банке до 21 октября 2011 года.