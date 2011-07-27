«Правэкс-Банк» получил 6,1 млн. грн. прибыли

АКБ «Правэкс-Банк» (Киев) в I полугодии 2011 года получил чистую прибыль в размере 6,079 млн. грн., тогда как за аналогичный период прошлого года убыток банка составил 149,951 млн. грн..

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» №135-136 от 27 июля.

Согласно сообщению, активы банка за указанный период увеличились на 10,3% и на 1 июля 2011 года составили 6,209 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 0,9%, до 5 млрд. грн., обязательства выросли на 5,2%, до 5,012 млрд. грн.

Уставный капитал банка за отчетный период вырос на 2,5% - до 937,28 млн. грн., собственный капитал увеличился на 38% – до 1,197 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКБ «Правэкс-Банк» создан в 1992 году.

Intesa Sanpaolo владеет 100% акций «Правэкс-Банка».