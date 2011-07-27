Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9970-7,9995 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9950/7,9980, к 12:00 цены повысились 7,9970/7,9985. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9970/7,9995 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2911/14, к 12:00 цены поднялись 0,2915/17. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2915/18. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,4600 (-0,1220).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4483/85, а к 15:00 снизились 1,4448/1,4445. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,5735/11,5795, к 12:00 цены ушли вверх 11,5855/11,5920. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 11,5570/11,5645.