«VAB Банк» сократил чистый убыток на 22,6%

ПАО «VAB Банк» в первом полугодии 2011 года сократило чистый убыток на 22,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 158,278 млн. грн.

Об этом сказано в отчете банка, обнародованном в газете «Голос Украины» (№135-136 от 27 июля т.г.).

Согласно отчету, с начала года активы банка выросли на 16% и на 1 июля 2011 года составили 7,737 млрд. грн., обязательства – на 10,7%, до 7,065 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 16%, до 6,343 млрд. грн., собственный капитал – в 2,4 раза, до 671,498 млн. грн.

Уставный капитал банка в январе-июне 2011 года вырос на 79% и составляет 1 млрд. 248,6 млн. грн.

Справка УНИАН. «VAB Банк» на финансовом рынке Украины работает с 1992 года. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group.

Основными акционерами банка (с долей более 10%) на 1 июля 2011 года являлись: TBIF Financial Services N.V. (Нидерланды), прямое участие – 16%, Сергей МАКСИМОВ, прямое участие – 6,2836%, опосредованное – 9,0962%.