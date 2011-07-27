A.M. Best Europe подтвердило рейтинги СК «Лемма»

16:40, 27 июля 2011
Финансы
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Рейтинговое агентство A.M. Best Europe подтвердило рейтинг финансовой устойчивости страховой компании «Лемма» на уровне B+ (Good) и кредитный рейтинг эмитента "bbb-" (прогноз негативный).

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинговые действия были произведены на основании финансовых результатов деятельности СК «Лемма» за 2009 год и 2010 год.

Справка УНИАН. АОЗТ «Страховая компания «Лемма» с 1994 года осуществляет деятельность в сфере рискового страхования. Уставный фонд – 550 млн. грн.

В Украине СК «Лемма» специализируется на предоставлении страховых услуг в корпоративном секторе, в частности, медицинского страхования с использованием электронных протоколов, аэрокосмическом, ядерном страховании, страховании имущества и грузов, а также перестраховании.

СК «Лемма» за январь–март 2011 года собрала 160 млн. 617,8 тыс. грн. страховых премий, страховые выплаты составили 12 млн. 783,4 тыс. грн.

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