МВФ недоволен изменениями в бюджете Украины и тарифами на газ и тепло

В Международном валютном фонде недовольны изменениями в бюджете Украины от 14 июня, которыми его доходная часть увеличена на 14,47 млрд. грн., а расходная – на 11 млрд. грн., и действующими тарифами на газ и тепло для населения.

Об этом говорится в отчете по итогу переговоров украинской правительственной делегации с руководством МВФ в середине июня, копия которого имеется в распоряжении УНИАН.

В частности, согласно документу, в ходе переговоров и.о. директора-распорядителя МВФ Джон ЛИПСКИ отметил, что доходная часть бюджета была увеличена «несмотря на совет МВФ о несвоевременности таких действий, поскольку всем странам стоит сохранять любое перевыполнение доходов для создания буферов безопасности».

В свою очередь, представители украинской делегации в ответ на такое заявление отметили, что увеличение доходной части госбюджета «позволило решить ряд вопросов контроля над расходами, в частности, существенно улучшить баланс Пенсионного фонда, остановив списание миллиардных сумм по судебным решениям».

Также в ходе переговоров украинская делегация заявила, что вернуться к вопросу о необходимости повышения тарифов на газ и тепло для населения целесообразно после установления в Украине более жесткого контроля над инфляцией.

Однако руководитель миссии МВФ в Украине Танос АРВАНИТИС, говорится в копии отчета, «высказал мнение, что если с июля текущего года не начнется помесячное увеличение тарифов хотя бы на 10% в месяц, то достичь соглашения о продвижении программы в сентябре будет чрезвычайно сложно».

Также в ходе переговоров руководство МВФ согласилось с предложением украинской стороны перенести обсуждение ежегодных консультаций между Украиной и МВФ с 6 июля на более поздний срок. Украинская сторона считает, что обсуждение этого вопроса можно проводить после пересмотра программы сотрудничества.

Также в отчете говорится о том, что в результате переговоров стороны договорились продолжить сотрудничество.

Как сообщал УНИАН, 21 июня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, комментируя результаты переговоров министров финансов и энергетики Украины в Вашингтоне 17-18 июня, сообщил, что приезд миссии МВФ в Украину для пересмотра программы сотрудничества ожидается в сентябре.

Как сообщал УНИАН, по результатам консультаций с МВФ, проведенных 17 июня делегацией Украины, министр финансов Федор ЯРОШЕНКО заявил, что руководство Международного валютного фонда поддерживает продолжение активной работы в рамках программы сотрудничества с Украиной.

В частности, Ф.ЯРОШЕНКО сообщил, что руководство МВФ бесспорно положительно оценило принятие в первом чтении закона о пенсионной реформе.

Напомним, сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить ряд требований.

Первым требованием Фонда является проведение в Украине пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в программе сотрудничества.

Второе требование, как сообщил М.АЛЬЕР, касается корректировки тарифов на газ и теплоснабжение.

Третье требование связано с предыдущим и обусловлено тем, что Фонд согласился на менее значительное повышение тарифов, при этом отметив необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов.

Четвертое требование Фонда связано с деятельностью Нацбанка, в частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, которое по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.