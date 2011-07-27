Рост ВВП во втором квартале составил 3,5-3,8% - данные НБУ

В июне в Украине рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 9% в годовом выражении. За первое полугодие рост ИПБО составил 8,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, основные изменения в динамике произошли в розничной торговле. Устойчивая тенденция к наращиванию темпов роста, наблюдавшаяся с начала прошлого года, сменилась замедлением роста. Постепенное торможение внутреннего потребительского спроса главным образом было вызвано замедлением роста реальной заработной платы: после роста на 11,1% за I квартал в годовом измерении до 9,7% в апреле и 5,2% в мае. Рост оборота розничной торговли в июне замедлился до 13,9% в годовом выражении (17,5% в мае).

Также отмечается, что внешний спрос не претерпел особых изменений. Негативные ожидания в связи с обострением финансового кризиса в Греции и снижением темпов экономического роста в США обусловили неопределенность на мировых товарных рынках. Показатели выпуска экспортоориентированных отраслей определялись внутренним спросом и низкой базой сравнения прошлого года.

Прирост объемов металлургического производства в июне составил 15,3% в годовом измерении, машиностроения — 15,8%. Рост промышленного производства составил 8,9% в годовом измерении, за первое полугодие — 8,7%.

«Внутренний спрос в последние месяцы приобрел более инвестиционный характер, о чем также свидетельствуют высокие темпы роста строительства — 14,5% за первое полугодие по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Рост капитальных расходов бюджета за 5 месяцев в 2,7 раза был основным фактором стремительного наращивания объемов строительных работ», - говорится в сообщении Нацбанка.

«По словам премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, рост ВВП в первом полугодии составил 4,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. По нашим оценкам, рост ВВП во II квартале находился в пределах 3,5-3,8% в годовом измерении. Такое снижение темпов роста (по сравнению с 5,3% в I квартале) в большей степени обусловлено эффектом базы сравнения прошлого года, о чем свидетельствует снижение ВВП за вычетом сезонного фактора лишь на 0,2% по сравнению с I кварталом», - отмечает НБУ.