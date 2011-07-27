Кабмин утвердил порядок микрокредитования малого бизнеса

Правительство утвердило порядок использования средств для микрокредитования субъектов малого предпринимательства со стоимостью кредитов в 1,5 учетной ставки Национального банка Украины, которая действует на дату заключения договора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, соответствующее постановление принято сегодня на заседании Кабинета министров.

Кредиты будут предоставляться субъектам малого предпринимательства на производство, переработку и сбыт произведенной ими продукции; приобретение техники, оборудования, новейших технологий; строительство и реконструкцию производственный помещений и инфраструктурных объектов для развития сельского зеленого туризма.

Микрокредитование будет осуществляться на конкурсных принципах, на возвратной основе с обеспечением выполнения обязательств по возврату бюджетных средств.

На сегодняшний день учетная ставка НБУ составляет 7,75% годовых.