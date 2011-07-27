Приток ПИИ в Украину в 2010 году увеличился на 35% - эксперты ООН

Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Украины в 2010 году вырос на 35%, по сравнению с 2009 годом, - до 6,5 млрд. долл.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте Организации объединенных наций, со ссылкой на доклад о мировых инвестициях, подготовленном Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Согласно сообщению, по итогам прошлого года Украина наряду с Россией и Казахстаном входит в тройку наибольших получателей ПИИ в регионе стран СНГ. При этом приток ПИИ в экономику России за прошлый год вырос на 13%, а Казахстана - уменьшился на 27,5%.

По мнению экспертов, рост показателя ПИИ для Украины обусловлен улучшением макроэкономической ситуации. Эксперты также прогнозируют продолжения роста ПИИ в Украину в 2011году в связи с ожидаемым витком приватизации.

В отличие от СНГ, отмечается в сообщении, в Юго-Восточной Европе приток таких инвестиций сокращается третий год подряд, снижение в 2010 году составило 47% и было вызвано, отчасти, сокращением инвестиций из Европейского союза.

В 2010 году приток прямых иностранных инвестиций в Европу снизился на 19% по сравнению с 2009 годом из-за мер жесткой экономии государственных расходов и надвигающегося кризиса суверенных долгов.

Согласно докладу, в 2010 году первое место в списке 20 стран – основных получателей ПИИ занимали США, второе – Китай.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата Украины, в 2010 году в экономику Украины иностранными инвесторами вложено 5,986 млрд. долл. США прямых инвестиций, что на 6,2% больше показателя 2009 года.

Прирост совокупного объема иностранного капитала в экономике страны, с учетом его переоценки, потерь, курсовой разницы и т.д., в 2010 году составил 4 млрд. 655 млн. долл. (по итогам 2009 года – 4 млрд. 410,4 млн. долл.).