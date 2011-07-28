Минфин определил банки для выплаты зарплат бюджетникам и соцпомощи

10:29, 28 июля 2011
Финансы
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Министерство финансов Украины 11 июля провело конкурс по отбору уполномоченных банков, через которые будут осуществляться выплаты заработных плат работникам бюджетной сферы, а также социальной помощи.

Согласно результатам конкурса, опубликованным в газете «Урядовый курьер» №136 от 28 июля, Минфин определил победителями ПАО «Конверс-банк», ПАО «Автокразбанк» и ПАО «Фортуна-банк».

По данным министерства, на сегодня победителями конкурса являются 82 коммерческих банка.

Как сообщал УНИАН, к участию в конкурсе допускаются банки, которые являются участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц (кроме «Ощадбанка»), у которых значение норматива мгновенной ликвидности в течение последних 6 месяцев составляло не меньше 20%.

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