Межбанк: открытие торгов - 7,9955/7,9995 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся повышением котировок – 7,9955/7,9995 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2899/0,2902, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4760/11,4840. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,4361/1,4363 (среда — 1,4483/1,4485).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9790/7,9890.