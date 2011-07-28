США: политический подтекст экономических проблем. Комментарий эксперта

Никакого дефолта США не будет, и шумиха по этому поводу поднята для того, чтоб подорвать доверие американцев к президенту Бараку Обаме.Такое мнение в комментарии УНИАН высказал известный финансовый обозреватель, биржевой трейдер Константин КОНДАКОВ.

«Я думаю, мне не стоит подробно описывать положение дел в США: о том, что госдолг в Америке достиг предельной черты, писала даже «желтая пресса». Но если раньше «разбор полетов» в Конгрессе был направлен на восстановление экономики, то сегодня это больше напоминает политические интриги», - отметил эксперт.

Он считает, что «масла в огонь» подливают рейтинговые агентства, которые в один голос твердят о скором понижении кредитного рейтинга США.

«Безусловно, Конгрессу пора бы уж прийти к согласию в вопросе увеличения лимита госдолга и от слов перейти к действиям. Но зачем убивать одного зайца, если можно убить сразу двух? Ведь не за горами президентские выборы, и самое время начинать борьбу за голоса избирателей. А в этом деле все средства хороши», - считает К. Кондаков.

Чтобы завоевать доверие населения, убежден эксперт, конкурирующие между собой республиканцы и демократы используют разные подходы. Республиканцы настроены на введение жестких мер: сокращение социальных выплат, повышение налогов. Хотя они наверняка понимают, что демократ Барак Обама не даст воплотить эти намерения в жизнь: не пристало президенту перед выборами отворачиваться от народа.

«Согласно соцопросам, доверие американцев к Бараку Обаме снижается. А если экономическая ситуация в США будет усугубляться, у республиканцев, как мне кажется, появится отличная возможность выставить демократов во главе с Обамой не в лучшем свете и, таким образом, повысить свой собственный рейтинг», - отметил К.КОНДАКОВ.

«Если говорить о том, как будут развиваться события дальше, то мне кажется, что Америке наверняка удастся избежать дефолта. И даже в случае понижения рейтинга Соединенные Штаты не будут в проигрыше: доходность государственных облигаций начнет падать, что сделает их еще более привлекательными», - заявил эксперт.

Он считает, что доллару США на сегодняшний день ничего не угрожает.

«Для американской валюты на данный момент тоже нет существенной угрозы. Доллар прочно удерживает статус мировой резервной валюты, и конкурентов у него пока нет. Поэтому не стоит ожидать, что 2 августа американская экономика рухнет в один момент. Как бы там ни было, США — непотопляемый корабль, и его плавание будет длиться еще очень долго.

Справка: Константин Кондаков — трейдер с 8-летним стажем, известный аналитик, финансист, автор теории «График Форекс — живой!».