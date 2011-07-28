Кипрская Triantal Investments LTD намерена приобрести пакет акций «ПриватБанка» на 3,38 млрд. грн.

Компания Triantal Investments LTD (Лимасол, Кипр) заявила о намерении приобрести пакет акций ПАО КБ «ПриватБанк».

Об этом говорится в сообщении кипрской компании, размещенном в официальной украинской прессе.

«Triantal Investments LTD сообщает о своем намерении приобрести 16 154 900 штук простых именных акций ПАО «ПриватБанк» номинальной стоимостью 209,53 грн. за каждую акцию, общей номинальной стоимостью 3 млрд. 384 млн. 936,197 тыс. грн.», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на момент публикации сообщения о намерении покупки акций банка, кипрская компания и связанные с ней лица акциями КБ «ПриватБанк» не владели.

Как сообщал УНИАН, акционеры "Приватбанка" на собрании, проведение которого запланировано на 8 августа т.г., намерены рассмотреть вопрос предоставления банку статуса банка с иностранным капиталом.

В повестке дня собрания указаны вопросы, связанные с «принятием в состав участников (акционеров) КБ «Приватбанк» нерезидента Украины и преобразованием КБ «Приватбанк» в банк с участием иностранного капитала и его регистрацией в Национальном банке Украины в связи с приобретением КБ «Приватбанк» статуса банка с иностранным капиталом».

Акционеры также планируют утвердить количество акций, которые намерен приобрести нерезидент, и курс гривни к иностранной свободно конвертируемой валюте, за которую будет осуществляться оплата акций.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 135,741 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 118,003 млрд. грн., обязательства - 123,057 млрд. грн., уставный капитал - 10,160 млрд. грн., собственный капитал - 12,684 млрд. грн.

«ПриватБанк» в первом полугодии увеличил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года на 24% – до 782 млн. грн.

По состоянию на 7 июня 2011 года суммарный пакет акций, который принадлежит Игорю КОЛОМОЙСКОМУ и Геннадию БОГОЛЮБОВУ, составлял 90,069995% (раздельно их доля составляет 45,069997% и 44,999998% соответственно). Суммарный пакет акций «ПриватБанка», принадлежащий членам правления финучреждения, составляет 7,45%.

Согласно квартальной отчетности банка, на 1 июля И.КОЛОМОЙСКИЙ и Г.БОГОЛЮБОВ владели по 44,999998% его акций.