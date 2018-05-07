Дефолтная игра имеет два варианта развития событий...

Уже который день мы можем наблюдать одну из самых захватывающих игр. Речь идет о повышении верхнего предела госдолга США и возможности объявления этой страной дефолта по своим обязательствам. Одним из игроков выступает президент крупнейшей мировой силы - США, другим - его оппоненты из Республиканской партии. На кону судьба не только Америки, но и всей глобальной экономической системы. Причем с каждым днем ​​напряжение возрастает, и становится все менее понятным, какая из сторон блефует. Демократы во главе с Обамой требуют повысить потолок долга с существующих 14,3 трлн долларов еще на 2,4 трлн, параллельно сократив расходы на 2,7 трлн. Республиканцы заявляют, что поднять планку можно лишь на 1,2 трлн долларов, правда, с возможным последующим рассмотрением вопроса через несколько месяцев.

У первой не выдержали нервы директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая предупредила американских политиков об ужасных последствиях возможного дефолта для США и для мировой экономики в целом. В пример она привела европейских лидеров, которые на прошлой неделе, по ее словам, продемонстрировали «политическую смелость», договорившись о долгах Греции.

Однако большинство финансистов и аналитиков продолжают утверждать, что стороны в самый трудный момент спокойно сядут за переговорный стол и подпишут все, что от них требуется. По мнению экспертов, падение такого колоса как США сегодня невыгодно никому. В частности, по словам заведующего отделом Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины Сергея Кульпинского, еще более невыгодно уничтожение такой мировой валюты как доллар. "Спекулянты играют на понижение доллара, забывая об отсутствии альтернатив данной валюте, занимающей 60% в мировых резервах, за которым следует еще более уязвима в экономическом и финансовом смысле валюта - евро, а швейцарский франк, за которым так активно устремились инвесторы, занимает всего около 0,1% мировых резервов", - отмечает С. Кульпинский. Два наиболее растущих в цене актива (золото, которое временно еще может расти), а также швейцарский франк не являются альтернативой доллару, заключает аналитик.

Однако возможен еще один вариант развития событий - не такой трагический, как дефолт, но, с другой стороны, для ряда аналитиков достаточно сомнительный с точки зрения своей эффективности. Это вариант, когда стороны таки договорятся о повышении потолка долга, но это повышение будет недостаточным. С точки зрения оппонентов такого сценария, а это, в первую очередь, американские демократы, подобные полушаги приведут к дальнейшей неопределенности на мировых рынках, которые постоянно будут находиться в состоянии ожидания. В свою очередь республиканцы и ряд экспертов утверждают, что у американского правительства пока есть достаточно денег, чтобы не объявлять уже 2 августа дефолт. При этом называются разные даты. Так, по словам некоторых представителей Уолл-стрит, он должен наступить 15 августа, когда американское правительство должно будет выплатить 30 млрд долларов в виде процентов по госдолгу. Barclays Capital считает, что это случится 10 августа, когда придет время выплатить пенсионное обеспечение на 8,5 млрд долларов.

По мнению С. Кульпинского, дефолт США будет постепенно откладываться, причем усилиями не только США. По его словам, США и Китай еще никогда не были столь взаимозависимыми, поскольку КНР чрезвычайно заинтересована в американском рынке сбыта. Кроме того, долговые обязательства правительства США и далее будут использоваться для получения рефинансирования банками внутри страны и спрос на них останется высоким, а значит и цена долга будет оставаться низкой для США. Наконец, по словам аналитика, хотя растущий долг США является в известной степени пирамидой, развалиться она может только при сильных фундаментальных факторах поддержки другой валюты, или же при зависимости роста мировой экономики от золота в долгосрочной перспективе.

Оригинальное мнение по этому вопросу высказал на страницах "Вашингтон Таймс" директор Института глобального развития в Вашингтоне Ричард Рай. Он порекомендовал США равняться в своей политике на ... Украину 90-ых годов. Р.Рай напоминает, что на протяжении 90-х Украина также была неспособной платить по долгам в полном объеме по международным обязательствам. Но, как замечает американский эксперт, «политические лидеры Украины могли вознаграждать платежами своих друзей и наказывать врагов, не платя в соответствии с законными обязательствами".

В этой ситуации по случаю следует упомянуть и страну, на которую призывает равняться США американский эксперт. Тем более что на днях вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко выступил с довольно апокалиптическим заявлением по поводу того, что будет с Украиной, если США объявят дефолт. "Безусловно, это повлияет на весь мир. И, безусловно, это повлияет на Украину. У нас половина валютных резервов в долларах в Национальном банке сформирована, половина внешней торговли в долларах", - сказал он.

Между тем, по мнению экспертов, ситуация для Украины даже в случае объявления Америкой дефолта не является такой уж «летальной». По словам главного экономиста инвестиционной компании Dragon Capital Елены Белан, запаса прочности украинской экономики хватит, чтобы пережить краткосрочные последствия технического дефолта США. После провозглашения США дефолта по своим обязательствам украинские международные валютные резервы, которые инвестированы в облигации США, станут неликвидными. Однако, отмечает эксперт, не стоит забывать, что есть еще часть международных резервов в других валютах, которые НБУ сможет свободно использовать для поддержания курса гривни некоторое время. "Относительно влияния дефолта на проведение Украиной внешнеэкономических операций, которые исчисляются в долларах, то здесь наша страна будет поставлена ​​в те же условия, что и весь остальной мир", - отмечает Е. Белан.

В случае, если в США стороны выберут какой вариант незначительного повышения долгового потолка, что будет означать сохранение некоторой неопределенности на международных финансовых рынках, то, по словам экономиста, "это все равно более позитивное развитие событий, чем просто объявление дефолта". Относительно Украины то, как отмечает Е. Белан, у нее нет на сегодня острой потребности в привлечении срочных займов на внешних финрынках. "Сейчас украинское правительство имеет достаточно средств, чтобы финансировать бюджетные расходы и выплаты по предыдущим долгам до конца осени", - отмечает эксперт.

Андрей Гарасим (УНИАН)