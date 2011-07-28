Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9980-7,99905 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9955/7,9995, к 12:00 сузился спрэд 7,9985/7,9995. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 7,9980/7,99905 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2899/0,2902, к 12:00 цены повысились до 0,2901/0,2903. К закрытию торгов цены упали к 0,2897/0,2899. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,6099 (+0,1499).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4361/1,4363, а к 15:00 упали до 1,4272/1,4274. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4760/11,4840, к 12:00 цены ушли вверх 11,4960/11,5015. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 11,4135/11,4190.