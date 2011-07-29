В США заключена крупнейшая сделка по возврату денег вкладчикам "пирамиды века" Мэдоффа

Крупнейшая сделка по возврату денег обманутым вкладчикам "финансовой пирамиды века" Бернанда Мэдоффа заключена с компанией Tremont Group Holdings в США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание Wall Street Journal.

Представитель Мэдоффа, назначенный судом для возврата денежных средств обманутым инвесторам, и один из крупнейших вкладчиков в "пирамиду" Tremont Group Holdings подали в суд по делам о банкротстве в Манхэттене соглашение о возврате компании более 1 миллиарда долларов.

В июне 2009 года 71-летний Мэдофф был приговорен к 150 годам тюрьмы. В суде он признался, что в течение 20 лет обманывал инвесторов и регуляторов, не совершал никаких сделок, а просто перечислял все деньги на свой банковский счет, выдавая из него средства по требованию клиентов в виде "прибыли". В списке обманутых вкладчиков оказались не только самые состоятельные граждане США и знаменитости, но и крупнейшие мировые банки - BNP Paribas, HSBC, Credit Agricole, Societe Generale, Natixis, Nomura, Royal Bank of Scotland, UniCredit. Общий ущерб, нанесенный клиентам компании Мэдоффа, оценивается почти в 65 миллиардов долларов.