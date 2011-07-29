Доллар сегодня может достигнуть новых минимумов - эксперт

На торгах в пятницу, 29 июля, вероятны новые минимумы для доллара США против валюты Швейцарии и Японии, хотя до 2 августа вряд ли кому-то из них удастся значительно вырасти против «американца», прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, среди намеченных на пятницу новостей, в первую очередь, стоит отметить данные по ВВП в США и Канаде, изменение объёма оборота розничной торговли в Германии, индикатор уверенности от университета Мичигана, а также изменение объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании. Основными двигателями на валютном рынке остаются США и ЕС.