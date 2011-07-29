Палата представителей США отказалась голосовать по законопроекту о повышении потолка госдолга

Палата представителей США отказалась от намеченного голосования по законопроекту о повышении потолка государственного долга страны из-за разногласий в стане имеющих большинство в палате республиканцев, передает Би-Би-Си.

Законопроект, предложенный спикером палаты представителей Джоном БЕЙНЕРОМ, предусматривал увеличение максимального уровня долга лишь на несколько месяцев и значительные сокращения федеральных расходов.

Его план не пользовался поддержкой Администрации Президента Барака ОБАМЫ и демократического большинства в Сенате, а многие конгрессмены-республиканцы считали предложения Д.БЕЙНЕРА, напротив, недостаточно радикальными.

Если конгресс не примет решение о повышении потолка заимствований до 2 августа, США грозит дефолт: правительство не сможет выполнять свои обязательства, в том числе обслуживать уже существующие долги.

Министерство финансов США уже заявило, что правительство не сможет оплачивать свои расходы, если к вторнику потолок госдолга, который сейчас составляет 14,3 трлн. долларов, не будет увеличен.

Глава МВФ Кристин ЛАГАРД предупредила, что, если потолок госдолга не будет увеличен, это отразится на отношении к доллару в мире.

"Одним из последствий (такого развития ситуации) станет снижение роли доллара как международной резервной валюты, и это подорвет уверенность людей в долларе", - сказала она.

Законопроект Д.БЕЙНЕРА предлагает сократить дефицит федерального бюджета на 917 млрд. долларов в течение 10 лет, а также поднять потолок госдолга на 900 млрд. долларов.

Президент Б.ОБАМА поддерживает другой план, предложенный лидером демократов в Сенате Гарри РИДОМ, которые предусматривает сокращение дефицита на 2,2 трлн. долларов и поднятие потолка госдолга на 2,7 трлн. долларов.

Однако в своем нынешнем виде такой план вряд ли будет утвержден палатой представителей.

Наиболее вероятным вариантом развития событий считается лихорадочная закулисная торговля в поисках компромисса, в результате которой в последнюю минуту через обе палаты Конгресса пройдет согласованный законопроект.

Председатель сенатского комитета по финансам Макс БОКУС считает, что в конце концов будет принят законопроект демократов, с поправками, которые сделают его приемлемым для республиканцев.

Фактически Вашингтон достиг потолка госдолга в мае, однако благодаря неожиданно высоким налоговым поступлениям и изменению бухгалтерских правил федеральные расходы продолжали финансироваться.

За последние десятилетия Конгресс США увеличивал лимит госдолга около ста раз в дежурном порядке, и это практически не вызывало дискуссий. Однако в 2011 году избранные в Конгресс консервативные республиканцы потребовали от президента-демократа Б.ОБАМЫ в обмен на повышение лимита изменить социальную политику, свернуть реформу здравоохранения и резко сократить федеральные расходы.