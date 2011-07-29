Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9955-7,9975 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9955/7,9975 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2886/0,2889, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4260/11,4325. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,4289/1,4291 (четверг — 1,4361/1,4363).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.