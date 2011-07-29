«Всеукраинский банк развития» в первом полугодии увеличил прибыль в 11 раз

«Всеукраинский банк развития» в январе-июне 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличил прибыль в 11 раз – до 9,383 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» №137 от 29 июля т.г.

Активы банка за указанный период выросли на 85% и на 1 июля 2011 года составили 0,871 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 69%, до 0,581 млрд. грн., обязательства – на 53%, до 0,55 млрд. грн., уставный капитал – в 2,8 раза – до 310 млн. грн., собственный капитал – в 2,9 раза, до 321,084 млн. грн.

Справка УНИАН. «Всеукраинский банк развития» (г. Киев) зарегистрирован в апреле 2009 г.

По состоянию на 1 июля 2011 года, единственным акционером финучреждения являлся Александр ЯНУКОВИЧ.