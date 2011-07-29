Fitch изменило прогноз рейтингов Киева на «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило с «негативного» на «стабильный» прогноз по долгосрочным рейтингам города Киева, и подтвердило долгосрочные рейтинги города в иностранной и национальной валюте на уровне «B-».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Кроме того, агентство подтвердило национальный долгосрочный рейтинг Киева на уровне «BBB+(ukr)» и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «B». Данное рейтинговое действие также распространяется на существующие выпуски долговых обязательств города объемом 250 млн. долл., 250 млн. долл. и 300 млн. долл.

«Стабильный» прогноз отражает снижение краткосрочного риска рефинансирования в связи с погашением в июле 2011 г. облигаций, представляющих собой участий в кредите, на сумму 200 млн. долл. и ввиду восстановления местной экономики. Рейтинговое агентство ожидает улучшения бюджетных показателей города в 2011-2012 гг. с постепенным повышением маржи, что будет сглаживать краткосрочную задолженность.

Fitch указывает, что позитивное рейтинговое действие возможно в случае улучшения показателей исполнения бюджета города при операционной марже более 5% в 2011-2012 гг. и сдерживании прямого долга на уровне менее 50% текущих доходов. И, напротив, такие факторы, как более высокий, чем ожидается, долг/прямой риск или увеличение риска рефинансирования могут обусловить негативное рейтинговое действие.

Fitch прогнозирует улучшение показателей исполнения бюджета города в 2011 г. с операционной маржой за полный год около 2-3%. Операционные доходы Киева повысились на 6,1% относительно предыдущего года в 2010 г. после сокращения в 2009 г. В то же время на бюджет Киева продолжают оказывать давление негибкие текущие трансферты и расходы на оплату труда, которые составляли 86,9% операционных расходов в 2010 г. Агентство отмечает, что статус города как столицы Украины, повышение интеграции его администрации в рамках исполнительной власти государства и сокращение политической неопределенности на общенациональном уровне продолжат поддерживать рейтинги.

Также отмечается, что выпуск городом Киевом облигаций, представляющих собой участие в кредите, на сумму 300 млн. долл. в июле 2011 г. фактически обусловил сокращение краткосрочного риска рефинансирования по погашенным облигациям, представляющим собой участие в кредите, на сумму 200 млн. долл. Прямой риск у города повысился до 9,6 млрд. грн. в июле 2011 г. по сравнению с 8,8 млрд. грн. на конец 2010 г. Выпущенные внешние облигации (т.е. облигации, представляющие собой ноты участия в кредите) составили 67% от прямого риска, который также включает внутренние кредиты и векселя. Fitch ожидает, что к концу 2011 г. прямой риск города Киева стабилизируется на уровне около 10 млрд. грн.