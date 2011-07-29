Межбанк: закрытие торгов - 7,9965/7,9980 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9955/7,9975, к 12:00 цены повысились до 7,9975/7,9995. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 7,9965/7,9980 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2886/0,2889, к 12:00 сузился спрэд 0,2886/0,2888. К закрытию торгов цены снизились до 0,2884/0,2886. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,7500 (+0,1500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4230/1,4360. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4260/11,4325, к 12:00 цены ушли вниз 11,4240/11,4310. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,3995/11,4055.