Нацбанк продлил действие временной администрации в банке «Столица»

Национальный банк Украины своим постановлением №260 от 28 июля продлил действие временной администрации в ПАО «Банк Столица» на три месяца – с 31 июля до 31 октября 2011 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, также продлены полномочия временного администратора банка Евгения КУНО.

Справка УНИАН. Банк «Столица» основан в 2004 году.

С 20 июля 2009 года Национальный банк ввел временную администрацию в ПАО «Банк «Столица» сроком на 1 год. Также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на 6 месяцев – с 20 июля 2009 года по 19 января 2010 года.

19 июля 2010 года НБУ вывел временную администрацию из ПАО «Банк Столица»

31 января 2011 года НБУ вновь ввел временную администрацию в ПАО «Банк Столица» сроком на три месяца – с 31 января по 30 апреля 2011 года. Позже НБУ продлил работу временной администрации до 31 июля.

На 1 апреля 2011 года 97,2422% акций банка владел Валентин ИСАК (2,7578% – опосредованно).