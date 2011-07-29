«ОТП Банк» в I полугодии увеличил чистую прибыль на 60,8%

«ОТП Банк» (г. Киев) в первом полугодии 2011 года увеличил чистую прибыль на 60,8% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года – до 379,819 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» (№138 от 29 июля 2011 года).

Согласно сообщению, активы банка за отчетный период выросли на 6% и на 1 июля 2011 года составили 23,225 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – сократились на 9%, до 19,511 млрд. грн., обязательства – сократились на 6%, до 19,952 млрд. грн. Уставный капитал банка в отчетном периоде оставался на уровне 2,868 млн. грн., собственный капитал уменьшился на 3,5% – до 3,274 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «OTП Банк» создано в 1998 году и сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Венгерский OTP Bank владеет 100% ПАО «ОТП Банк».