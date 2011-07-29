Вероятность снижения кредитного рейтинга США является наибольшим фактором риска – эксперт

Угроза - или вероятность - снижения кредитного рейтинга США, вне зависимости от исхода дебатов по долговому потолку, является наибольшим фактором риска.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

Он подчеркнул, что «американские политики все еще далеки от достижения компромисса по проблеме повышения лимита государственных заимствований и сокращению дефицита бюджета. Неcмотря на то, что аналитики твердо уверены в том, что какое-либо решение по вопросу потолка госдолга США будет найдено до конца следующей недели, все меньше уверенности остается в том, что властям удастся избежать некоторых сбоев в нормальном функционировании госаппарата».

Как отметил В.СТЕЛЬМАХ, евро продолжает снижаться. Доллар получил поддержку из-за бегства от рисков, которое позволило валюте скорректировать недельные потери против многих конкурентов, за исключением японской йены и франка.

По словам эксперта, поддержку валюте США в среду оказал комментарий лидера сенатского большинства республиканца Гарри РИДА, который сказал, что нужно посмотреть фактам в лицо и согласовать компромиссный план. Рынок несколько успокоился в отношении потенциально возможного технического дефолта США по состоянию на 2 августа. Европейская же валюта заметно потеряла в цене также на фоне высказываний министра финансов Германии Вольфганга ШОЙБЛЕ, который выступил против одного из ключевых решений, принятых на саммите ЕС, а именно того, чтобы средства Европейского Фонда Финансовой Стабильности (EFSF) направлялись на покупку проблемных облигаций на вторичном рынке.

В.СТЕЛЬМАХ напомнил, что во вторник представитель ЕЦБ Кристиан НУАЙЕ подчеркнул факт сохраняющегося инфляционного давления со стороны дорожающих нефти и сырьевых товаров, которое "не должно посредством эффектов второго круга трансформироваться в устойчивый рост цен". В итоге, не смотря на то, что темпы роста цен в экономике остаются значительно ниже ставки-ориентира ЕЦБ 4.5%, свидетельствуя о слабом инфляционном давлении, монетарные власти еврозоны продолжают указывать на повышательные риски для ценовой стабильности, исходящие со стороны дорогого сырья, и на основании этого уже второй раз в этом году повысили ключевую ставку рефинансирования.

Эксперт также напомнил, что агентство Standard and Poor`s приняло решение понизить кредитный рейтинг Греции на 2 ступени от ССС до СС, что соответствует двум шагам от дефолта, с негативными перспективами. По словам S&P, к концу 2011 года соотношение долга страны к ВВП лишь немного не дотянет до отметки 130%. В пятницу агентство Moody`s заявило о помещении под пересмотр рейтинга Испании на 1 ступень от текущего Аа2. Решение было продиктовано тем, что у Испании возникли проблемы с финансированием, а слабые темпы роста ВВП создают дополнительные трудности для консолидации. Также, по словам агентства, прецедент с пакетом спасительных мер для Греции может усугубить проблему.

По мнению В.СТЕЛЬМАХА, «быки по единой европейской валюте не теряют надежд на возобновление роста, однако пока тон торгов остается подавленным, а попытки вернуться выше сорок третьей фигуры продолжают привлекать хороший интерес к продаже».