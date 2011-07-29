Эксперт: даже если США избегут дефолта, причин для падения цен на золото не появится

Инвесторы пользуются последними днями неопределенности вокруг американского госдолга, но даже после того как власти примут решение и США избегут технического дефолта, фундаментальных причин для падения цен на золото не появится.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

Он подчеркнул, что цена золота на мировом рынке достигла нового исторического максимума - 1630 долларов за унцию. С начала года золото подорожало почти на 15%, при этом только с начала месяца - на 10%.

Как считает В.СКИДАН, рост золотых котировок обеспечен прежде всего инвестиционным спросом. Для промышленности текущий уровень цен слишком высок. Об инвестиционном интересе к золоту свидетельствуют данные World Gold Council (WGC). Так, во втором квартале 2011 года потребление золота в промышленности (в том числе электронике и медицине) выросло всего на 7% до 466 тонн, а в ювелирной промышленности - на 4% до 2052 тонн. Вместе с тем инвестиционный спрос (на монеты, медали, слитки) за отчетный период увеличился более чем в два раза - до 1552 тонн. Одновременно со стороны биржевых фондов (ETF), спрос на золото вырос на 77% до 277 тонн. Данные крупнейшего в мире биржевого "золотого" фонда SPDR Gold Trust свидетельствуют о том, что тенденция второго квартала сохранилась. С начала месяца объем активов под управлением фонда вырос на 33,5 тонны, до 1241,76 тонны. Этот прирост стал максимальным с июня прошлого года.