ВВП Америки во втором квартале вырос меньше, чем ожидалось

Рост американского ВВП по итогам второго квартала 2011 года составил 1,3% годовых, сообщает Reuters.

Кроме того, показатель роста экономики США в первом квартале 2011 г. был пересмотрен резко вниз - до 0,4% годовых с 1,9%.

Экономисты ожидали, что американская экономика во втором квартале вырастет на 1,8%.

Рост ВВП в четвертом квартале т.г. также был пересмотрен в сторону уменьшения - до 2,3% с 3,1%. Это говорит о том, что экономика начала замедляться еще до повышения цен на бензин и катастрофы в Японии. Этот факт и негативный пересмотр показателей предыдущих кварталов указывают на то, что сейчас, вероятно, происходит серьезный и фундаментальный спад.

Неопределенность в отношении прогноза усиливается из-за тупика, в который зашли переговоры в Конгрессе о повышении долгового лимита страны.

Министерство финансов заявляет, что у правительства скоро закончатся деньги, а это грозит США дефолтом.