Сенат США отверг принятый нижней палатой конгресса закон, предотвращающий дефолт

Сенат отверг принятый палатой представителей конгресса США закон о поднятии потолка госдолга и предотвращении дефолта, который американское правительство может объявить по своим финансовым обязательствам уже 2 августа, сообщает Газета.Ru со ссылкой на телекомпанию Fox News.

Ранее администрация Барака ОБАМЫ назвала республиканскую версию соответствующего закона слишком радикальной, а потому неприемлемой. «Время потрачено зря. Лидерам конгресса стоит незамедлительно начать работать вместе для достижения компромисса, чтобы избежать дефолта…», – заявил пресс-секретарь Б.ОБАМЫ Джей КАРНИ.

Республиканцы настаивали, что повышение потолка госдолга было бы безответственным без его увязывания с сокращением расходов на госпрограммы, выделение средств на которые увеличивает дефицит бюджета. Именно этот фактор и был учтен в версии закона о поднятии потолка госдолга, который был принят в палате представителей. Ни один конгрессмен-демократ его не поддержал.

Республиканцы контролируют нижнюю палату конгресса, а демократы – сенат.

Ранее министр финансов США Тим ГАЙТНЕР говорил, что уже 2 августа США объявят дефолт из-за того, что республиканцы не хотят увеличивать потолок госдолга. В результате возникшая в экономике ситуация может привести к повторению депрессии 1930-х годов и крупнейшему кризису в масштабах всего мира.