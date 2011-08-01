Соглашение о поднятии потолка госдолга США достигнуто - Обама

Президент США Барак ОбамОбама объявил, что соглашение о поднятии потолка госдолга США достигнуто

а объявил, что его администрация смогла договориться с партиями конгресса о поднятии потолка госдолга, сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press. По словам президента, проект закона должен быть принят "в ближайшие дня".

"Лидеры обеих партий представят в обеих палатах это соглашение своим однопартийцам завтра. Чтобы это соглашение было одобрено, мы должны будем получить поддержку демократов и республиканцев и в палате представителей, и в сенате", - приводит агентство Reuters слова главы демократического большинства сената Гарри Рида.

Рид отметил, что план по поднятию потолка долга будет представлен обеим партиям в понедельник.

США преодолели 16 мая очередной потолок государственного долга, определенный конгрессом в прошлом году в 14,3 триллиона долларов. Дефолт может произойти уже после 2 августа, если конгресс не проголосует за повышение уровня потолка. Белый дом предлагает повысить верхний предел на 2,4 триллиона долларов. По итогам 2011 финансового года бюджетный дефицит США, согласно прогнозам, составит около 1,5 триллиона долларов.