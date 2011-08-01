Вопрос повышения лимита госдолга США решен

Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренности о повышении лимита задолженности страны, необходимом для предотвращения дефолта.

Как передает Радио «Свобода», об этом заявил Президент США Барак ОБАМА.

Соглашение, разработанное совместно демократами и республиканцами при участии администрации, должно быть одобрено обеими палатами Конгресса.

Спикер Палаты представителей республиканец Джон БЕЙНЕР уже заявил, что голосование должно пройти "как можно скорее". Если соглашение не будет одобрено, во вторник Соединенные Штаты будут вынуждены объявить дефолт.

План предусматривает существенное сокращение государственных расходов - не менее чем на 1 трлн. долларов в течение 10 лет. При этом не будет затронута пенсионная система и здравоохранение, останутся в силе и налоговые льготы для богатых.