Ситуация в США взвинтила цены на золото до новой рекордой отметки

На мировых торгах в пятницу, 29 августа, цены на золото достигли новой рекордно высокой отметки на фоне слабых статданных из США.

Так, августовский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам пятницы подорожал на 0,9% до 1631,20 доллара за тройскую унцию. По итогам минувшей недели драгметалл подорожал на 1,9%, а по итогам июля - на 8,5%.

Рост ВВП США по итогам второго квартала 2011 года составил 1,3% в сравнении с первым кварталом, при этом показатель роста ВВП за январь-март был пересмотрен в сторону понижения - до 0,4% с 1,9%, о которых сообщалось ранее, передает Bloomberg.

Рост цен на золото в 2010 году на 30% стал рекордным, за первое полугодие 2011 года металл подорожал на 5,3%. Десятилетний период роста стоимости металла стал самым продолжительным периодом увеличения цены, по крайней мере, с 1920 года.