Евро на текущей неделе останется в рамках 1.4000-1.4500 - эксперт

Для евро актуальным на текущей неделе (1-5 августа т.г.) останется диапазон 1.4000-1.4500, в рамках которого валюта пребывает уже несколько месяцев, для фунта – 1.6000-1.6500. Японская иена и швейцарский франк могут вновь обновить свои долгосрочные максимумы против американской валюты, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, текущая неделя на мировом валютном рынке будет интересна большим количеством заседаний центральных банков, а также данными по безработице в США и ряде других важнейших регионах. Уже 2 августа Резервный банк Австралии (РБА) опубликует решение в отношении основной процентной ставки страны. За ним последуют решения Банка Англии, Банка Японии и ЕЦБ.

Из других новостей, безусловно, окажут влияние на ход торгов данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США. Кроме данных по рынку труда в Штатах запланирована публикация индексов ISM и цифр по изменению объёма личных потребительских расходов Данные по безработице также будут публиковаться в Новой Зеландии, Канаде и ЕС. Среди других новостей по ЕС важными для рынка станут индексы PMI, цифры по инфляции производителей, а также изменение объёма оборота розничной торговли. В Великобритании к выходу запланирован индекс цен производителей и индекс PMI для производственного сектора.