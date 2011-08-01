Межбанк: открытие торгов - 7,9960/7,9990 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9960/7,9990 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2903/06, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,4645/11,4710. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4388/90 (пятница — 1,4289/91).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.