Межбанк: открытие торгов - 7,9960/7,9990 грн./долл.
11:31, 01 августа 2011Финансы
0
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9960/7,9990 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2903/06, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,4645/11,4710. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4388/90 (пятница — 1,4289/91).
В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter