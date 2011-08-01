Российский бизнесмен Владимир Антонов стал владельцем «Конверсбанка»

Российский бизнесмен Владимир АНТОНОВ (собственник Convers Group) приобрел ООО «Конверс Груп Украина», таким образом став единоличным владельцем 100% акций ПАО «Конверсбанк».

Об этом сообщается на сайте «Конверсбанка»

Также указывается, что, по словам В.АНТОНОВА, прежняя стратегия развития ПАО «Конвербанк» перетерпит изменения: до конца 2011 года он, как единоличный собственник, планирует увеличить уставный фонд банка до 550 млн. грн. путем дополнительной эмиссии акций.

Основная цель увеличения капитала – повышение конкурентоспособности банка, расширение спектра услуг, получение полной банковской лицензии и значительное расширение сети отделений по всей Украине.

Справка УНИАН. ПАО «Конверсбанк» является правопреемником «Партнер-Банка», зарегистрированного в 2006 году.

Активы банка на 1 июля 2011 г. составили 1,381 млрд. грн., обязательства – 1,279 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 0,446 млрд. грн., собственный капитал – 102,253 млн. грн., уставный капитал - 95,89 млн. грн.

«Конверсбанк» в I полугодии сократил прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года на 61% - до 0,16 млн. грн.

На 1 июля 2011 года 100% акций «Конверсбанка» принадлежали ООО «Конверс Групп Украина».